В оккупированном Крыму умер внук Брежнева

Об этом агентству сообщил во вторник председатель регионального отделения российской партии “Родина”, которая фунционуе на оккупированном полуострове, Константин Кнырик.

“Да, действительно, он умер. Причина смерти — инфаркт”, - сказал Кнырик. По его словам, информацию о смерти 57-летнего внука генсека он получил от руководителя Севастопольской организации партии “Родина”. Собеседник агентства пояснил, что Андрей Брежнев ранее баллотировался на местных выборах от партии “Родина”.

Как сообщал УНН, в Украине не пустили еще одного журналиста, который сотрудничает с российским ТВ.