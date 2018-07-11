В окупованому Криму помер онук Брежнєва
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Онук генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва (1906-1982) Андрій помер в окупованому Криму від інфаркту. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС, яке в свою чергу, отримало інформацію від місцевих видань, підконтрольних Кремлю.
Про це агентству повідомив у вівторок голова регіонального відділення російської партії “Родина”, яка фунціонує на окупованому півострові, Костянтин Книрик.
“Так, дійсно, він помер. Причина смерті — інфаркт”, — сказав Книрик. За його словами, інформацію про смерть 57-річного онука генсека він отримав від керівника Севастопольської організації партії “Родина”. Співрозмовник агентства пояснив, що Андрій Брежнєв раніше балотувався на місцевих виборах від партії “Родина”.
Як повідомляв УНН, в Україну не впустили ще одного журналіста, який співпрацює з російським ТВ.