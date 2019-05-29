В оккупированном Крыму начали считать деревья
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Подконтрольные РФ власти аннексированного Крыма начнут инвентаризацию лесов, в результате которой станет известно, сколько деревьев и каких пород произрастает в лесах полуострова. Об этом со ссылкой на данные специалистов лесного хозяйства сообщает ТАСС, передает УНН.
"Специалисты филиала "Рослесинфорг" "Центрлеспроект" приступили к выполнению работ по государственной инвентаризации лесов в "Республике Крым" (временно оккупированная территория АР Крым - ред.) и в Севастополе. Работы проводятся впервые", - сообщили в пресс-службе предприятия.
В пресс-службе уточнили, что для подсчета выбраны 250 участков по всему Крыму общей площадью 271,9 тыс. га.
"Наши специалисты, конечно, не будут ходить по лесу и считать каждое дерево. Есть специальная методика, выбираются пробные участки и ведется подсчет, определяется качество древесины, породы деревьев. Для Крыма это актуально, так как там имеются особые породы деревьев, к примеру, сосна крымская. Все это будет описано", - отметил собеседник агентства.
Он добавил, что работы по инвентаризации планируется завершить в сентябре этого года.
Напомним, в "Нафтогазе" сообщили, что газотранспортная система, вышки, вся энергосистема, финансовые активы вошли в перечень того, что в 2014 году Россия захватывала в Крыму в первую очередь. Украина потеряла буровые установки, газопроводы, собственный флот и админздания. Убытки оценивают в 5 млрд долл.