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В окупованому Криму почали рахувати дерева

В окупованому Криму почали рахувати дерева

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Підконтрольна РФ влада анексованого Криму почне інвентаризацію лісів, у результаті якої стане відомо, скільки дерев і яких порід росте в лісах півострова. Про це з посиланням на дані фахівців лісового господарства повідомляє ТАСС, передає УНН.

"Фахівці філії "Рослісінфорг" "Центрліспроект" приступили до виконання робіт з державної інвентаризації лісів у "Республіці Крим" (тимчасово окупована територія АР Крим - ред.) і в Севастополі. Роботи проводяться вперше", - повідомили в прес-службі підприємства.

У прес-службі уточнили, що для підрахунку обрані 250 ділянок по всьому Криму загальною площею 271,9 тис. га.

"Наші фахівці, звичайно, не будуть ходити по лісу і рахувати кожне дерево. Є спеціальна методика, обираються пробні ділянки і ведеться підрахунок, визначається якість деревини, породи дерев. Для Криму це актуально, оскільки там є спеціальні породи дерев, наприклад, сосна кримська. Все це буде описано", - зазначив співрозмовник агентства.

Він додав, що роботи з інвентаризації планується завершити у вересні цього року.

Нагадаємо, у "Нафтогазі" повідомили, що газотранспортна система, вишки, вся енергосистема, фінансові активи увійшли до переліку того, що в 2014 році Росія захоплювала в Криму передусім. Україна стратила бурові установки, газопроводи, власний флот і адмінбудівлі. Збитки оцінюють у 5 млрд дол.

Українські Національні Новини

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