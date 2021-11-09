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В оккупированном Крыму писали украинский диктант национального единства

Киев • УНН

 • 30307 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Во вторник, 9 ноября, в оккупированном Крыму писали диктант в день украинской письменности и языка. Об этом информирует Крым.Реалии, передает УНН.

В оккупированном Крыму писали украинский диктант национального единства

Детали

Как сообщил корреспондент Крым.Реалии из Севастополя, диктант на украинском языке в городе писали отдельно, поскольку из-за введенных российскими властями коронавирусных ограничений массовые сборы запрещены.

По информации корреспондента, в написании диктанта участвовали как дети, так и взрослые. Некоторые участники правильность текста проверили сразу - ошибки были в основном связаны с написанием мягкого знака, употреблением знаков препинания и апострофа.

Также 9 ноября в Дни украинской письменности и культуры активисты приходили к памятнику Тарасу Шевченко в прибрежной части Севастополя возле бухты Омега.

Добавим

По случаю Дня украинской письменности и языка, в Украине провели традиционный флешмоб - радиодиктант национального единства. В этом году 21-й радиодиктант национального единства прочитал известный украинский писатель Юрий Андрухович, он является автором текста. По словам Андруховича, текст диктанта, который назывался "Вслед за памятью", — начало его будущего нового романа.

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