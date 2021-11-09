В окупованому Криму писали український диктант національної єдності

Деталі

Як повідомив кореспондент Крым.Реалии із Севастополя, диктант українською мовою в місті писали окремо, оскільки через введені російською владою коронавірусні обмеження масові збори заборонені.

За інформацією кореспондента, у написанні диктанту брали участь як діти, так і дорослі. Деякі учасники правильність тексту перевірили відразу – помилки були переважно пов'язані з написанням м'якого знака, вживанням розділових знаків і апострофа.

Також 9 листопада у Дні української писемності та культури активісти приходили до пам'ятника Тарасу Шевченку у прибережній частині Севастополя біля бухти Омега.

Додамо

З нагоди Дня української писемності та мови, в Україні провели традиційний флешмоб – радіодиктант національної єдності. Цього року 21-й радіодиктант національної єдності прочитав відомий український письменник Юрій Андрухович, він є автором тексту. За словами Андруховича, текст диктанту, який називався "Слідом за пам'яттю", — початок його майбутнього нового роману.