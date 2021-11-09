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Сьогодні відбудеться радіодиктант національної єдності

Київ • УНН

 • 22219 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Сьогодні, у День української писемності та мови, 9 листопада, відбудеться 21-й всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Про правила участі повідомили у Facebook, інформує УНН.

Сьогодні відбудеться радіодиктант національної єдності

Цитата

“Запрошуємо долучитися до XХI радіодиктанту національної єдності! Традиційно подія відбудеться 9 листопада у День української писемності та мови”, — ідеться у повідомленні від 5 листопада.

Деталі

Радіодиктант почнеться о 10:30. Час для надсилання готового тексту — астрономічна доба.

Текст диктанту оприлюднять на сайті UA: Українське радіо 11 листопада об 11:00.

Роботи прийматимуть онлайн та офлайн. Паперового листа потрібно надіслати за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001 (важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 10 листопада).

Також роботу можна надіслати на електронну пошту: [email protected]. Після оприлюднення диктанту електронні листи не прийматимуть.

Для зручності організатори підготували електронну форму для отримання робіт, щоб можна було надіслати диктант за допомогою будь-якого гаджета. Її оприлюднять на сайті ukr.radio 9 листопада.

Усі роботи перевірить спеціальна фахова комісія. Результати оголосять упродовж 1–2 місяців залежно від кількості отриманих листів.

Додамо

Автор тексту цьогорічного радіодиктанту — український письменник Юрій Андрухович. Саме він і буде його читати.

Всеукраїнський флешмоб транслюватимуть на загальнонаціональному телеканалі UA: ПЕРШИЙ, ютуб-каналі UA: ПЕРШИЙ та на Facebook-сторінках Суспільне мовлення та UA: ПЕРШИЙ.

Нагадаємо

Минулого року участь у всеукраїнському диктанті національної єдності взяло чимало політичних діячів. Втім, в коментарі УНН Офіс президента напередодні повідомив, що цьогоріч Президент України Володимир Зеленський не буде писати радіодиктант національної єдності.

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