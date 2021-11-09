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Сегодня состоится радиодиктант национального единства

Киев • УНН

 • 22219 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Сегодня, в День украинской письменности и языка, 9 ноября, состоится 21-й всеукраинский радиодиктант национального единства. О правилах участия сообщили в Facebook, информирует УНН.

Сегодня состоится радиодиктант национального единства

Цитата

“Приглашаем присоединиться к ХХІ радиодиктанта национального единства! Традиционно событие состоится 9 ноября в День украинской письменности и языка”, — говорится в сообщении от 5 ноября.

Детали

Радиодиктант начнется в 10:30. Время для отправки готового текста — астрономическая сутки.

Текст диктанта обнародуют на сайте UA: Украинское радио 11 ноября в 11:00.

Роботы будут принимать онлайн и офлайн. Бумажное письмо нужно отправить по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001 (важно, чтобы гриф даты отправки был не позднее 10 ноября).

Также работу можно отправить на электронную почту: [email protected]. После обнародования диктанта электронные письма не будут принимать.

Для удобства организаторы подготовили электронную форму для получения работ, чтобы можно было отправить диктант с помощью любого гаджета. Ее обнародуют на сайте ukr.radio 9 ноября.

Все работы проверит специальная профессиональная комиссия. Результаты объявят в течение 1-2 месяцев в зависимости от количества полученных писем.

Добавим

Автор текста нынешнего радиодиктанта — украинский писатель Юрий Андрухович. Именно он и будет его читать.

Всеукраинский флешмоб будут транслировать на общенациональном телеканале UA: ПЕРШИЙ, ютуб-канале UA: ПЕРШИЙ и на Facebook-страницах Общественное вещание и UA: ПЕРШИЙ.

Напомним

В Прошлом году участие во всеукраинском диктанте национального единства приняло немало политических деятелей. Впрочем, в комментарии УНН Офис президента накануне сообщил, что в этом году Президент Украины Владимир Зеленский не будет писать радиодиктант национального единства.

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