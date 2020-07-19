В оккупированном Крыму пересыхает Белогорское водохранилище

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 103695 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113108 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 117998 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 152287 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117255 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 142748 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104525 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102869 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105192 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102320 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В оккупированном Крыму пересыхает Белогорское водохранилище

В оккупированном Крыму пересыхает Белогорское водохранилище

Киев  •  УНН

 • 58052 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Состояние Белогорского водохранилища в аннексированном РФ Крыму в июле значительно ухудшилось. Вслед за высыханием верховий водоема в мае этого года, сейчас полностью пересохла и срединная часть водохранилища, от которого осталась лишь малая часть, примыкающая к плотине, сообщает корреспондент издания “Крым.Реалии”, пишет УНН.

Обычно многоводная река Биюк-Карасу, питающая Белогорское водохранилище, превратилась в ручей.

По информации местных жителей, такого низкого уровня воды в это время года на их памяти еще не наблюдалось.

“Ситуация очень тревожная, водохранилище на грани высыхания, а это значит, что уничтожается сформировавшаяся десятилетиями флора и фауна водоема. Знаю, что сейчас там ведется интенсивная рыбалка. На этой неделе военные проложили водовод из Тайганского водохранилища на Симферополь. То есть, заберут последние остатки воды на нужды крымской столицы. Так что осенью имеем все шансы впервые в истории увидеть пересохшими как Белогорское, так и рядом лежащее Тайганское водохранилище”, — сообщил изданию активист движения “Свободный Крым” из Белогорского района Решад Меметов.

Ранее сообщалось, что две крымские реки Биюк-Карасу и Танасу в Белогорском районе Крыма из-за засухи превратились в ручьи.

Подконтрольный Москве “глава Крыма” Сергей Аксенов утверждал, что запас воды в трех основных источниках водоснабжения Симферополя — Аянском, Симферопольском и Партизанском водохранилищах — достаточен для бесперебойного водоснабжения города в течение 3,5 месяцев даже при условии полного отсутствия осадков.​

Украинские Национальные Новости

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