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В окупованому Криму пересихає Білогірське водосховище

В окупованому Криму пересихає Білогірське водосховище

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Стан Білогірського водосховища в анексованому РФ Криму в липні значно погіршився. Слідом за висиханням верхової водойми в травні цього року, зараз повністю пересохла і серединна частина водосховища, від якого залишилася лише мала частина, яка примикає до греблі, повідомляє кореспондент видання “Крим.Реалії”, пише УНН.

Зазвичай повноводна ріка Біюк-Карасу, яка живить Білогірське водосховище, перетворилася в струмок.

За інформацією місцевих жителів, такого низького рівня води в цей час року на їх пам’яті ще не спостерігалося.

“Ситуація дуже тривожна, водосховище на межі висихання, а це значить, що знищується сформувана за десятиліття флора і фауна водойми. Знаю, що зараз там ведеться інтенсивна рибалка. На цьому тижні військові проклали водогін з Тайганського водосховища на Сімферополь. Тобто, заберуть останні залишки води на потреби кримської столиці. Так що восени маємо всі шанси вперше в історії побачити пересохлими як Білогірське, так і поруч розташоване Тайганське водосховище”, — повідомив виданню активіст руху “Вільний Крим” з Білогірського району Решад Меметов.

Раніше повідомлялося, що дві кримські річки Біюк-Карасу і Танасу в Білогірському районі Криму через посуху перетворилися на струмки.

Підконтрольний Москві “глава Криму” Сергій Аксьонов стверджував, що запас води в трьох основних джерелах водопостачання Сімферополя — Аянському, Сімферопольському та Партизанському водосховищах — достатній для безперебійного водопостачання міста протягом 3,5 місяців навіть за умови повної відсутності опадів.

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