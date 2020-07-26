В оккупированном Крыму обмелело Чернореченское водохранилище
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. В оккупированном Севастополе стремительно мелеет Чернореченское водохранилище. Площадь водного зеркала значительно уменьшилась за последние полтора месяца. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Крым.Реалии.
"В Чернореченском водохранилище обнажились островки, вода отступила от дамбы примерно на сто метров", - говорится в сообщении.
Жители села Павловка, что в Байдарской долине, рассказали, что за последние несколько десятилетий "так сильно водохранилище никогда не мелело", а также полностью пересохли реки Бага, Арманка, Узунджи и мелкие притоки реки Черной.
Также в начале июня такого обмеления Чернореченского водохранилища не наблюдалось.
"Накануне российские власти Севастополя сообщили, что департамент городского хозяйства организует подземный источник воды, чтобы обеспечить население питьевой водой", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в конце июля сообщалось, что количество воды в Чернореченском водохранилище будут контролировать с помощью системы "Умный буй", технологию которой разработали в "Севастопольском государственном университете".
Ранее глава российского правительства Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что в Чернореченском водохранилище почти вдвое снизился запас воды по сравнению с прошлым годом. По его словам, в критической ситуации город может перейти на подачу воды по графику.
Напомним, в оккупированном Симферополе 19 июля до 17:00 без водоснабжения оставили часть улиц в связи с проведением аварийно-восстановительных работ.