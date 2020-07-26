В окупованому Криму обміліло Чорноріченське водосховище
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. В окупованому Севастополі стрімко міліє Чорноріченське водосховище. Площа водного дзеркала значно зменшилася за останні півтора місяця. Про це УНН повідомляє з посиланням на Крим.Реалії.
“У Чорноріченському водосховищі оголилися острівці, вода відступила від дамби приблизно на сто метрів”, — йдеться в повідомленні.
Жителі розташованого в Байдарській долині села Павлівка розповіли, що за останні кілька десятиліть “так сильно водосховище ніколи не міліло”, а також що повністю пересохли річки Бага, Арманка, Узунджа і дрібні притоки річки Чорної.
Також на початку червня такого обміління Чорноріченського водосховища не спостерігалося.
“Напередодні російська влада Севастополя повідомила, що департамент міського господарства організовує пошук підземних джерел води, щоб забезпечити населення питною водою”, — зазначається в повідомленні.
Окрім того, наприкінці липня повідомлялося, що кількість води в Чорноріченському водосховищі контролюватимуть за допомогою системи “Розумний буй”, технологію якої розробили в “Севастопольському державному університеті”.
Раніше голова російського уряду Севастополя Михайло Развожаєв заявляв, що в Чорноріченському водосховищі майже вдвічі знизився запас води в порівнянні з минулим роком. За його словами, в критичній ситуації місто може перейти на подачу води за графіком.
Нагадаємо, в окупованому Сімферополі 19 липня до 17:00 без водопостачання залишили частину вулиць у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.