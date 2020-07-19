В окупованому Криму проблеми з водопостачанням: частина Сімферополя - без води
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. В окупованому Сімферополі 19 липня до 17:00 без водопостачання залишили частину вулиць у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт. Без води також залишилися жителі села Льгівське Кіровського району. Про це з посиланням на повідомлення підприємства "Вода Криму" інформує "Крим.Реалії", передає УНН.
Зокрема, повідомляється що в Сімферополі обмежене водопостачання мікрорайонів: Петрівська Балка, Біле, Сонячна долина, Старе місто, Кам'янка, Хошкельди, Сергіївка, Лугове, мікрорайонів вулиць: Мате Залки, 51 Армії, Куйбишева, Лермонтова, пров. Перемоги, Кечкеметська, Бела Куна, Київська (від готелю Москва до площі Куйбишева), с. Айкаван, Ана-Юрт, Акрополіс.
За інформацією підприємства, воду жителям села Льгівське Кіровського району відключили до 23:00.
Про причини відсутності водопостачання в селі Кіровського району не повідомляється.
Як повідомляв УНН, стан Білогірського водосховища в анексованому РФ Криму в липні значно погіршився. Слідом за висиханням верхової водойми в травні цього року, зараз повністю пересохла і серединна частина водосховища, від якого залишилася лише мала частина, яка примикає до греблі.