В оккупированном Крыму проблемы с водоснабжением: часть Симферополя - без воды
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В оккупированном Симферополе 19 июля до 17:00 без водоснабжения оставили часть улиц в связи с проведением аварийно-восстановительных работ. Без воды также остались жители села Льговское Кировского района. Об этом со ссылкой на сообщение предприятия "Вода Крыма" информирует "Кыим.Реалии", передает УНН.
В частности, сообщается, что в Симферополе ограничено водоснабжение микрорайонов: Петровская Балка, Белое, Солнечная долина, Старый город, Каменка, Хошкельды, Сергеевка, Луговое, микрорайонов улиц: Мате Залки, 51 Армии, Куйбышева, Лермонтова, пер. Победы, Кечкеметская, Белая Куна, Киевская (от гостиницы Москва до площади Куйбышева), с. Айкаван, Ана-Юрт, Акрополис.
По информации предприятия, воду жителям села Льговское Кировского района отключили до 23:00.
О причинах отсутствия водоснабжения в селе Кировского района не сообщается.
Как сообщал УНН, состояние Белогорского водохранилища в аннексированном РФ Крыму в июле значительно ухудшилось. Вслед за высыханием верхового водоема в мае этого года, сейчас полностью пересохла и срединная часть водохранилища, от которого осталась лишь малая часть, примыкающая к плотине.