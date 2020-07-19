В оккупированном Крыму проблемы с водоснабжением: часть Симферополя - без воды

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 103709 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113120 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118010 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 152312 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117265 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 142764 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104528 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102869 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105193 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102320 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В оккупированном Крыму проблемы с водоснабжением: часть Симферополя - без воды

В оккупированном Крыму проблемы с водоснабжением: часть Симферополя - без воды

Киев  •  УНН

 • 19838 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. В оккупированном Симферополе 19 июля до 17:00 без водоснабжения оставили часть улиц в связи с проведением аварийно-восстановительных работ. Без воды также остались жители села Льговское Кировского района. Об этом со ссылкой на сообщение предприятия "Вода Крыма" информирует "Кыим.Реалии", передает УНН.

В частности, сообщается, что в Симферополе ограничено водоснабжение микрорайонов: Петровская Балка, Белое, Солнечная долина, Старый город, Каменка, Хошкельды, Сергеевка, Луговое, микрорайонов улиц: Мате Залки, 51 Армии, Куйбышева, Лермонтова, пер. Победы, Кечкеметская, Белая Куна, Киевская (от гостиницы Москва до площади Куйбышева), с. Айкаван, Ана-Юрт, Акрополис.

По информации предприятия, воду жителям села Льговское Кировского района отключили до 23:00.

О причинах отсутствия водоснабжения в селе Кировского района не сообщается.

Как сообщал УНН, состояние Белогорского водохранилища в аннексированном РФ Крыму в июле значительно ухудшилось. Вслед за высыханием верхового водоема в мае этого года, сейчас полностью пересохла и срединная часть водохранилища, от которого осталась лишь малая часть, примыкающая к плотине.

Украинские Национальные Новости

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