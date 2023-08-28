В оккупированном Энергодаре из-за взрыва "пострадала" импровизированная "казарма" омона "ахмат-1" - ГУР

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"28 августа во временно оккупированном Энергодаре прогремел очередной взрыв. В результате операции местного движения сопротивления, координируемого ГУР МО Украины, «пострадала» импровизированная «казарма» подразделения росгвардии омон «ахмат-1». После оккупации города «кадыровцы» захватили и переоборудовали для своих нужд здание на ул. Строителей, 46, где ранее находилось местное отделение одного из украинских банков. В 09.50 по указанному адресу произошел взрыв", - указали в ГУР МОУ в Telegram.

Как сообщили в ГУР, "в результате пострадал личный состав оккупантов и припаркованные во дворе автомобили". "В помещении начался пожар. На место происшествия прибыли пожарные расчеты и кареты скорой помощи. Сейчас уточняется информация о количестве убитых и раненых «кадыровцев»", - указали в разведке.

В ГУР МОУ отметили, что жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

"После серии взрывов оккупанты срочно эвакуировали местную военно-гражданскую администрацию. Сейчас в Энергодаре проходят проверки и ограничен доступ к сети Интернет", - отметили в разведке.

Дополнение

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