В окупованому Енергодарі через вибух "постраждала" імпровізована "казарма" омону "ахмат-1" - ГУР

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"28 серпня в тимчасово окупованому Енергодарі пролунав черговий вибух. В результаті операції місцевого руху опору, координованого ГУР МО України, «постраждала» імпровізована «казарма» підрозділу росгвардії омон «ахмат-1». Після окупації міста «кадирівці» захопили і переобладнали для своїх потреб будівлю на вул. Будівельників, 46, де раніше знаходилось місцеве відділення одного з українських банків. О 09.50 за вказаною адресою відбувся вибух", - вказали у ГУР МОУ у Telegram.

Як повідомили у ГУР, "у результаті постраждав особовий склад окупантів та припарковані у дворі автомобілі". "У приміщенні розпочалась пожежа. На місце події прибули пожежні розрахунки та карети швидкої допомоги. Наразі уточнюється інформація щодо кількості вбитих та поранених «кадирівців»", - вказали у розвідці.

У ГУР МОУ зауважили, що жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.

"Після серії вибухів окупанти терміново евакуювали місцеву військово-цивільну адміністрацію. Наразі в Енергодарі проходять перевірки та обмежено доступ до мережі Інтернет", - зазначили у розвідці.

Доповнення

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