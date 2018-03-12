В оккупированном Донецке мужчина подорвал гранату в микроавтобусе, есть жертвы

"На днях в Кировском районе г. Донецьк, недалеко от кафе с названием "СССР", раздался взрыв, от которого пострадали гражданские", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве взорвали две гранаты, есть пострадавшие

Оперативникам Донецко-Луганского управления Госпогранслужбы стало известно, что таким образом проводилась операция по задержанию молодого человека, подозреваемого в торговле оружием. Само же задержание проводили сотрудники так называемого "МВД ДНР". Подозреваемый пытался скрыться от преследователей и остановил бус, проезжавший мимо. Данный автомобиль двигался в сторону блокпоста боевиков "Каргилл" на Кураховском направлении. Водитель приостановился, увидев жестикулирующего молодого человека, дал ему возможность забраться в машину, где сидели гражданские. В этот момент у него разорвалась граната, в результате взрыва которой погибла женщина 1979 года рождения, приехавшая из Киева на похороны дедушки. На месте скончался и сам владелец гранаты. Еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина в Донецкой области подорвался на гранате в собственном доме

"По имеющейся у оперативников Госпогранслужбы информации - подозреваемый прибыл в Донецк из так называемой "ЛНР" и находился в розыске по подозрению в убийстве двух человек", - отметили в ГПСУ.