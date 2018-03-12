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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 50236 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 61024 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 64274 просмотра

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10 марта, 15:15 • 103779 просмотра

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В оккупированном Донецке мужчина подорвал гранату в микроавтобусе, есть жертвы

В оккупированном Донецке мужчина подорвал гранату в микроавтобусе, есть жертвы

Киев  •  УНН

 • 23694 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. В оккупированном Донецке мужчина, убегая от преследования, взорвал гранату в микроавтобусе, в результате чего два человека погибли, еще шесть получили ранения. Об этом сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

"На днях в Кировском районе г. Донецьк, недалеко от кафе с названием "СССР", раздался взрыв, от которого пострадали гражданские", - говорится в сообщении.

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Оперативникам Донецко-Луганского управления Госпогранслужбы стало известно, что таким образом проводилась операция по задержанию молодого человека, подозреваемого в торговле оружием. Само же задержание проводили сотрудники так называемого "МВД ДНР". Подозреваемый пытался скрыться от преследователей и остановил бус, проезжавший мимо. Данный автомобиль двигался в сторону блокпоста боевиков "Каргилл" на Кураховском направлении. Водитель приостановился, увидев жестикулирующего молодого человека, дал ему возможность забраться в машину, где сидели гражданские. В этот момент у него разорвалась граната, в результате взрыва которой погибла женщина 1979 года рождения, приехавшая из Киева на похороны дедушки. На месте скончался и сам владелец гранаты. Еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести.

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"По имеющейся у оперативников Госпогранслужбы информации - подозреваемый прибыл в Донецк из так называемой "ЛНР" и находился в розыске по подозрению в убийстве двух человек", - отметили в ГПСУ.

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