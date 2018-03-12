В окупованому Донецьку молодик підірвав гранату у мікроавтобусі, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. В окупованому Донецьку молодик, тікаючи від переслідування, підірвав гранату у мікроавтобусі, у результаті чого дві людини загинули, ще шість отримали поранення. Про це повідомляє Відділ взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, передає УНН.
“Днями в Кіровському районі м. Донецьк, недалеко від кав’ярні з назвою "СССР“, пролунав вибух, від якого постраждали цивільні”, — йдеться у повідомленні.
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Оперативникам Донецько-Луганського управління Держприкордонслужби стало відомо, що таким чином проводилася операція з затримання молодого чоловіка, якого підозрювали в торгівлі зброєю. Саме ж затримання проводили співробітники так званого “МВД ДНР”. Підозрюваний намагався сховатися від переслідувачів і зупинив бус, що проїжджав повз нього. Даний автомобіль рухався в бік блокпосту бойовиків “Каргилл”, що на Курахівському напрямку. Водій призупинився, побачивши жестикулюючого молодика, дав йому можливість забратися в автівку, де сиділи цивільні. У цей момент у нього розірвалася граната, в результаті вибуху якої загинула жінка 1979 року народження, що приїхала з Києва на поховання дідуся. На місці помер і сам власник гранати. Ще шість людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.
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“За наявною в оперативників Держприкордонслужби інформацією — підозрюваний прибув у Донецьк з так званої „ЛНР“ та знаходився в розшуку за підозрою у вбивстві двох людей”, — зазначили у ДПСУ.