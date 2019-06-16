В оккупированной Михайловке обстреляли школу - ОБСЕ

"13 июня во н. П. Золотое-5 (Михайловка; неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска) наблюдатели зафиксировали повреждения на 3 окнах на западно-северо-западной стороне четырехэтажного здания действующей школы на улице Мира. Они видели свежие отверстия в обоих стеклах окна с двойным стеклопакетом на третьем этаже и соответствующие свежий отверстия в косяке с противоположной стороны коридора, еще одно свежие отверстие в обоих стеклах второго окна с двойным стеклопакетом на третьем этаже и соответствующее отверстие в стенной штукатурке с противоположной стороны того же коридора, а также свежие отверстие в одной из стекол окна с двойным стеклопакетом на втором этаже. Наблюдатели видели осколки стекла на земле под тремя поврежденными окнами. По их оценке, повреждение было вызвано огнем из стрелкового оружия. Директор школы (в возрасте примерно 50 лет) сообщила о том, что повреждения произошли ночью 13 июня. Ближайшие позиции вооруженных формирований расположены на расстоянии около 700 м к северу от школы. В одноэтажном магазине на улице Первомайской в центре Золотого-5 (Михайловки) члены патруля Миссии видели пулю, которая застряла в юго-западной стороне крыши. Продавец (50 лет) рассказала наблюдателям о том, что обнаружила застрявшую в крыше пулю, когда пришла на работу утром 13 июня", - сообщили в ОБСЕ.



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