В окупованій Михайлівці обстріляли школу - ОБСЄ

"13 червня у н. п. Золоте-5 (Михайлівка; непідконтрольний урядові, 58 км на захід від Луганська) спостерігачі зафіксували пошкодження на 3 вікнах на західно-північно-західному боці чотириповерхової будівлі діючої школи на вулиці Миру. Вони бачили свіжий отвір в обох шибках вікна з подвійним склопакетом на третьому поверсі та відповідний свіжий отвір в одвірку з протилежного боку коридору; ще один свіжий отвір в обох шибках другого вікна з подвійним склопакетом на третьому поверсі та відповідний отвір у стінній штукатурці з протилежного боку того ж коридору; а також свіжий отвір в одній із шибок вікна з подвійним склопакетом на другому поверсі. Спостерігачі бачили друзки скла на землі під трьома пошкодженими вікнами. За їхньою оцінкою, пошкодження було спричинено вогнем зі стрілецької зброї. Директорка школи (віком приблизно 50 років) повідомила про те, що пошкодження сталися уночі 13 червня. Найближчі позиції збройних формувань розташовані на відстані близько 700 м на північ від школи. В одноповерховій крамниці на вулиці Первомайській в центрі Золотого-5 (Михайлівки) члени патруля Місії бачили кулю, що застрягла у південно-західному боці даху. Продавчиня (50 років) розповіла спостерігачам про те, що виявила застряглу в даху кулю, коли прийшла на роботу вранці 13 червня", - повідомили в ОБСЄ.



Як повідомляв УНН, Зеленський розповів голові ОБСЄ про свою мету повернути мир на Донбас.