У оккупантов истерика от количества убитых и раненых собратьев: перехваченный разговор
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Российские военные впадают в истерику от количества убитых и раненых собратьев. Рашисты мечтают просто вернуться домой живыми. Об этом в перехваченном разговоре рассказывает оккупант, который дислоцируется в Херсонской области, информирует УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Как отметили в СБУ, действия ВСУ вызывают у рашистов нервные срывы и желание лечиться.
"Это на всю жизнь, я болен. Ты знаешь, сколько я трупов увидел? Без головы, без ног, без туловища, без ничего, просто, которые в "цинках" приходят. Просто собирают, скидывают части, куски. Мрак, я не вылечусь от этого никогда", – говорит захватчик.
Оккупант уже не представляет, как это жить обычной жизнью в мирном городе. Если вернется, планирует объездить церкви и монастыри.
СБУ напомнила, что у российских военных есть надежный способ сохранить свою жизнь: "горячая" телефонная линия 2402, чтобы сдаться в плен.
Напомним
С начала полномасштабного вторжения рф ВСУ уничтожили примерно 36 500 оккупантов.