В окупантів істерика від кількості вбитих і поранених побратимів: перехоплена розмова

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Як зазначили в СБУ, дії ЗСУ викликають у рашистів нервові зриви і бажання лікуватися.

"Это на всю жизнь, я болен. Ты знаешь, сколько я трупов увидел? Без головы, без ног, без туловища, без ничего, просто, которые в "цинках" приходят. Просто собирают, скидывают части, куски. Мрак, я не вылечусь от этого никогда", – каже загарбник.

Окупант уже не уявляє, як це жити звичайним життям у мирному місті. Якщо повернеться, планує об’їздити церкви та монастирі.

СБУ нагадала, що у російських військових є надійний спосіб зберегти своє життя: "гаряча" телефонна лінія 2402, щоб здатися у полон.

Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення рф ЗСУ знищили приблизно 36 500 окупантів.