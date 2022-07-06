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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 35085 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 81250 перегляди

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В окупантів істерика від кількості вбитих і поранених побратимів: перехоплена розмова

В окупантів істерика від кількості вбитих і поранених побратимів: перехоплена розмова

Київ • УНН

 • 214602 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Російські військові впадають в істерику від кількості вбитих і поранених побратимів. Рашисти мріють просто повернутися додому живими. Про це у перехопленій розмові розповідає окупант, який дислокується на Херсонщині, інформує УНН із посиланням на СБУ.

Деталі

Як зазначили в СБУ, дії ЗСУ викликають у рашистів нервові зриви і бажання лікуватися.

"Это на всю жизнь, я болен. Ты знаешь, сколько я трупов увидел? Без головы, без ног, без туловища, без ничего, просто, которые в "цинках" приходят. Просто собирают, скидывают части, куски. Мрак, я не вылечусь от этого никогда", – каже загарбник.

Окупант уже не уявляє, як це жити звичайним життям у мирному місті. Якщо повернеться, планує об’їздити церкви та монастирі.

СБУ нагадала, що у російських військових є надійний спосіб зберегти своє життя: "гаряча" телефонна лінія 2402, щоб здатися у полон.

Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення рф ЗСУ знищили приблизно 36 500 окупантів.

Українські Національні Новини

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