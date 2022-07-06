Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 36,5 тис. окупантів та 1600 танків
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 36,5 тис. осіб, 1600 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.07 орієнтовно становлять:
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- особового складу - близько 36 500 (+150) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 1600 (+6),
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- бойових броньованих машин ‒ 3789 (+17),
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- артилерійських систем – 812 (+6),
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- РСЗВ - 247 (+0),
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- засобів ППО - 107 (+2),
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- літаків – 217 (+0),
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- гелікоптерів – 187 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 664 (+4),
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- крилатих ракет - 153 (+9),
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- кораблів/катерів - 15 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 2648 (+14),
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- спеціальної техніки - 65 (+0).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках", - вказали у Генштабі.
Дані уточнюються.
Доповнення
Генштаб у ранковому звіті повідомив, що українські військовослужбовці відбили штурм та відкинули окупантів назад в районі населеного пункту Долина.