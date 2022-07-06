Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 36,5 тис. окупантів та 1600 танків

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.07 орієнтовно становлять:



особового складу - близько 36 500 (+150) осіб ліквідовано,



танків ‒ 1600 (+6),



бойових броньованих машин ‒ 3789 (+17),



артилерійських систем – 812 (+6),



РСЗВ - 247 (+0),



засобів ППО - 107 (+2),



літаків – 217 (+0),



гелікоптерів – 187 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 664 (+4),



крилатих ракет - 153 (+9),



кораблів/катерів - 15 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн - 2648 (+14),



спеціальної техніки - 65 (+0).



"Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках", - вказали у Генштабі.

Дані уточнюються.

Доповнення

Генштаб у ранковому звіті повідомив, що українські військовослужбовці відбили штурм та відкинули окупантів назад в районі населеного пункту Долина.