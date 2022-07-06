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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 40841 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Захисники України відбили штурм окупантів в районі населеного пункту Долина, - Генштаб

Захисники України відбили штурм окупантів в районі населеного пункту Долина, - Генштаб

Київ • УНН

 • 84070 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Генштаб у ранковому звіті повідомив, що українські військовослужбовці відбили штурм та відкинули окупантів назад в районі населеного пункту Долина, пише УНН.

Деталі

Розпочалася 133 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню.

На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів.

Окупанти обстріляли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Краснопілля та Богородичного. Наші захисники відбили ворожий штурм та відкинули окупантів назад в районі населеного пункту Долина. Противник веде штурмові дії поблизу Мазанівки, бої тривають.

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Українські війська зробили контрнаступ та звільнили село в Донецькій області.

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