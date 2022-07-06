Захисники України відбили штурм окупантів в районі населеного пункту Долина, - Генштаб

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Розпочалася 133 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню.

На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів.

Окупанти обстріляли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Краснопілля та Богородичного. Наші захисники відбили ворожий штурм та відкинули окупантів назад в районі населеного пункту Долина. Противник веде штурмові дії поблизу Мазанівки, бої тривають.

Нагадаємо

Українські війська зробили контрнаступ та звільнили село в Донецькій області.