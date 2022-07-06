Защитники Украины отразили штурм оккупантов в районе населенного пункта Долина, - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Генштаб в утреннем отчете сообщил, что украинские военнослужащие отразили штурм и отбросили оккупантов обратно в районе населенного пункта Долина, пишет УНН.
Детали
Начались 133 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.
На Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений.
Оккупанты обстреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Краснополья и Богородичного. Наши защитники отбили вражеский штурм и отбросили оккупантов назад в районе населенного пункта Долина. Противник ведет штурмовые действия вблизи Мазановки, бои продолжаются.
Напомним
Украинские войска совершили контрнаступление и освободили село в Донецкой области.