Защитники Украины отразили штурм оккупантов в районе населенного пункта Долина, - Генштаб

Детали

Начались 133 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

На Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений.

Оккупанты обстреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Краснополья и Богородичного. Наши защитники отбили вражеский штурм и отбросили оккупантов назад в районе населенного пункта Долина. Противник ведет штурмовые действия вблизи Мазановки, бои продолжаются.

Напомним

Украинские войска совершили контрнаступление и освободили село в Донецкой области.