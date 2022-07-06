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Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 36,5 тыс. оккупантов и 1600 танков

Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 36,5 тыс. оккупантов и 1600 танков

Киев • УНН

 • 140110 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 36,5 тыс. человек, 1600 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 06.07 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 36 500 (+150) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1600 (+6),
  • боевых бронированных машин – 3789 (+17),
  • артиллерийских систем – 812 (+6),
  • РСЗО – 247 (+0),
  • средств ПВО - 107 (+2),
  • самолетов – 217 (+0),
  • вертолетов – 187 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 664 (+4),
  • крылатых ракет - 153 (+9),
  • кораблей/катеров - 15 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2648 (+14),
  • специальной техники – 65 (+0).

"Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях", - указали в Генштабе.

Данные уточняются.

Дополнение

Генштаб в утренней сводке сообщил, что украинские военнослужащие отбили штурм и отбросили оккупантов обратно в районе населенного пункта Долина.

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