Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 36,5 тыс. оккупантов и 1600 танков
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 36,5 тыс. человек, 1600 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 06.07 ориентировочно составляют:
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- личного состава - около 36 500 (+150) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 1600 (+6),
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- боевых бронированных машин – 3789 (+17),
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- артиллерийских систем – 812 (+6),
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- РСЗО – 247 (+0),
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- средств ПВО - 107 (+2),
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- самолетов – 217 (+0),
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- вертолетов – 187 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 664 (+4),
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- крылатых ракет - 153 (+9),
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- кораблей/катеров - 15 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн - 2648 (+14),
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- специальной техники – 65 (+0).
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"Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях", - указали в Генштабе.
Данные уточняются.
Дополнение
Генштаб в утренней сводке сообщил, что украинские военнослужащие отбили штурм и отбросили оккупантов обратно в районе населенного пункта Долина.