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В оккупированном Мариуполе громко: что известно

В оккупированном Мариуполе громко: что известно

Киев  •  УНН

 • 4820 просмотра

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В Мариуполе местные жители сообщают о громких взрывах, слышимых на Левобережье и в Кальмиусском районе. Оккупационные СМИ подтверждают факт взрыва в городе.

Во временно оккупированном Мариуполе сообщают о взрыве, сообщили в Мариупольском горсовете в Telegram, пишет УНН.

Детали

«В Мариуполе громко! Оккупационные СМИ сообщают о взрыве», - говорится в сообщении.

Жители в соцсетях, как указано, пишут, что «слышали звуки взрывов на Левобережье и в Кальмиусском районе».

На оккупированной Донетчине прогремели взрывы: поражен склад боеприпасов в Енакиево10 дек. 2024, 11:37 • 18164 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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