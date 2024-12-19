В оккупированном Мариуполе громко: что известно
Киев • УНН
В Мариуполе местные жители сообщают о громких взрывах, слышимых на Левобережье и в Кальмиусском районе. Оккупационные СМИ подтверждают факт взрыва в городе.
Во временно оккупированном Мариуполе сообщают о взрыве, сообщили в Мариупольском горсовете в Telegram, пишет УНН.
Детали
«В Мариуполе громко! Оккупационные СМИ сообщают о взрыве», - говорится в сообщении.
Жители в соцсетях, как указано, пишут, что «слышали звуки взрывов на Левобережье и в Кальмиусском районе».
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