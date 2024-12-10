На оккупированной Донетчине прогремели взрывы: поражен склад боеприпасов в Енакиево
Киев • УНН
Во временно оккупированном Енакиево Донецкой области атакован склад боеприпасов российской армии. Оккупационные власти проводят экстренную эвакуацию местных жителей с прилегающей территории.
Во временно оккупированном городе Енакиево Донецкой области, вероятно, был атакован склад боеприпасов армии рф, передает УНН со ссылкой на местные СМИ.
В оккупированном Енакиево Донецкой области произошел обстрел. По предварительным данным, был поражен склад боеприпасов
Оккупационные власти объявили экстренную эвакуацию жителей вблизи места попадания. Подробности пока неизвестны, но в сети уже появились кадры с места происшествия.