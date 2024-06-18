В оккупированном Мариуполе россияне строят лагерь для беженцев из Белгородской области
Киев • УНН
Во временно оккупированном Мариуполе россияне обустроят лагерь для беженцев из Белгородской области, в то время как мариупольские бездомные борются за выживание рядом.
Во временно оккупированном Мариуполе россияне будут лагерь для беженцев из Белгородской области. Об этом заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.
Детали
Андрющенко рассказал, что на бульваре . Меотиды на территории бывшего детского лагеря "Орленок" белгородская компания ООО "Энергостройпроект" строит лагерь для размещения жителей Белгородской области.
Особую пикантность ситуации придает местоположение - бульвар Меотиды, как раз рядом с кварталом "Стадион", за который сейчас бьются мариупольцы-бездомные
По его словам, эта ситуация ярко демонстрирует отношение россиян - мариупольские бездомные не имеют ни приоритета, ни веса по сравнению с "натуральными" россиянами.
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Кроме того, Анрющенко рассказал, что застройщик не строил ничего, кроме подстанций до того.
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Напомним
В Мариупольском городском совете заявили, что в оккупированном Мариуполе захватчики заселяют в отстроенные дома гастарбайтеров из России и Центральной Азии, оставляя бывших хозяев ни с чем.