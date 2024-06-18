Во временно оккупированном Мариуполе россияне будут лагерь для беженцев из Белгородской области. Об этом заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.

Детали

Андрющенко рассказал, что на бульваре . Меотиды на территории бывшего детского лагеря "Орленок" белгородская компания ООО "Энергостройпроект" строит лагерь для размещения жителей Белгородской области.

Особую пикантность ситуации придает местоположение - бульвар Меотиды, как раз рядом с кварталом "Стадион", за который сейчас бьются мариупольцы-бездомные - добавил советник городского головы.

По его словам, эта ситуация ярко демонстрирует отношение россиян - мариупольские бездомные не имеют ни приоритета, ни веса по сравнению с "натуральными" россиянами.

Мариупольцы жалуются, что уже месяц канализационные стоки текут к морю

Кроме того, Анрющенко рассказал, что застройщик не строил ничего, кроме подстанций до того.

Мариуполь становится лучшим городом для изучения российского взяточничества и коррупции - отмечает советник городского головы Мариуполя.

Напомним

В Мариупольском городском совете заявили, что в оккупированном Мариуполе захватчики заселяют в отстроенные дома гастарбайтеров из России и Центральной Азии, оставляя бывших хозяев ни с чем.