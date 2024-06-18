В окупованому Маріуполі росіяни будують табір для біженців з бєлгородської області
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни облаштують табір для біженців з Бєлгородської області, в той час як маріупольські безхатченки борються за виживання поруч.
У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни будуть табір для біженців з Бєлгородської області. Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, пише УНН.
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Андрющенко розповів, що на бульварі . Меотиди на території колишнього дитячого табору "Орльонок" белгородська компанія ТОВ "Енергобудпроект" будує табір для розміщення мешканців Бєлгородської області.
Особливу пікантність ситуації надає місце розташування — бульвар Меотиди, якраз поруч з кварталом "Стадіон", за який зараз б’ються маріупольці-безхатьки
За його словами, ця ситуація яскраво демонструє ставлення росіян — маріупольські безхатьки не мають ані пріоритету, ані ваги порівняно з "натуральними" росіянами.
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Окрім того, Анрющенко розповів, що забудовник не будував нічого, окрім підстанцій до того.
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У Маріупольській міській раді заявили, що в окупованому Маріуполі загарбники заселяють у відбудовані будинки гастарбайтерів із росії та Центральної Азії, залишаючи колишніх господарів ні з чим.