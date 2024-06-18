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В окупованому Маріуполі росіяни будують табір для біженців з бєлгородської області

Київ • УНН

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У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни облаштують табір для біженців з Бєлгородської області, в той час як маріупольські безхатченки борються за виживання поруч.

В окупованому Маріуполі росіяни будують табір для біженців з бєлгородської області

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни будуть табір для біженців з Бєлгородської області. Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, пише УНН.

Деталі 

Андрющенко розповів, що на бульварі . Меотиди на території колишнього дитячого табору "Орльонок" белгородська компанія ТОВ "Енергобудпроект" будує табір для розміщення мешканців Бєлгородської області. 

Особливу пікантність ситуації надає місце розташування — бульвар Меотиди, якраз поруч з кварталом "Стадіон", за який зараз б’ються маріупольці-безхатьки

- додав радник міського голови. 

За його словами, ця ситуація яскраво демонструє ставлення росіян — маріупольські безхатьки не мають ані пріоритету, ані ваги порівняно з "натуральними" росіянами. 

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Окрім того, Анрющенко розповів, що забудовник не будував нічого, окрім підстанцій до того.

Маріуполь стає кращим містом для вивчення російського хабарництва та корупції

- наголошує радник міського голови Маріуполя.

Нагадаємо

У Маріупольській міській раді заявили, що в окупованому Маріуполі загарбники заселяють у відбудовані будинки гастарбайтерів із росії та Центральної Азії, залишаючи колишніх господарів ні з чим.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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