В оккупированном Мариуполе работала ПВО

Во временно оккупированном Мариуполе трижды из разных частей города работала ПВО. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.

"Мариуполь. ПВО. Трижды из разных частей города. Предбавовна? Спасибо, что показали где стоит", - написал Андрющенко.

Дополнение

Андрющенко сообщал ранее, что после "хлопка" возле временно оккупированного Мариуполя у российских захватчиков капитально поубавилось военной техники.

Андрющенко 29 марта заявлял, что в Мариупольском районе в "треугольнике" Кальчик-Гранитное-Заря в 22:00 по Киеву российская ПВО снова "удачно все сбило" так, что отголоски слышал Мариуполь в 10 километрах от эпицентра.