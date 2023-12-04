В оккупированном Крыму прогремели взрывы
Киев • УНН
В двух районах временно оккупированного Крыма прогремели взрывы, местные сообщают о 4-5 взрывах
Во временно оккупированном Крыму сегодня слышали взрывы в двух районах, насчитали до 5 штук. Об этом сообщили в понедельник в местных телеграм-каналах, пишет УНН.
В Джанкойском и Красногвардейском районах слышны взрывы. Подписчики насчитали 4-5 штук
Напомним
Во временно оккупированном Луганске ночью ударные беспилотники атаковали нефтебазу. Местные каналы сообщают о прилете.
В оккупированном Крыму прогремели взрывы
В двух районах временно оккупированного Крыма прогремели взрывы, местные сообщают о 4-5 взрывах.
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