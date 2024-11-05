В оккупированном Крыму морское течение вынесло на берег элементы заграждений, ранее установленных возле Керченского моста
Киев • УНН
Возле набережной Керчи обнаружены остатки боновых заграждений, установленных для защиты моста от украинских беспилотников. Среди обломков найдены полые баки и конструкции из арматуры.
На городской набережной Керчи скопились остатки боновых перегородок, которыми рф пытается противостоять украинским беспилотникам. До этого часть из них дрейфовала в акватории, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
Детали
Группа боновых заграждений, которые были установлены возле Керченского моста для защиты от атак морских беспилотников, выброшена в акватории Керчи.
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На городской набережной скопились остатки боновых заграждений. Среди них есть полые баки, уложенные в конструкции из арматуры.
Дополнение
Летом 2024 года на южной стороне Керченского моста были размещены баржи. Затем появились плавучие боновые сооружения, идущие параллельно мосту. Новые спутниковые снимки показывают значительное увеличение количества барж, защищающих мост.
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