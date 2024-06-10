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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В оккупированном Донецке прогремела серия взрывов: над городом вздымается столб дыма

В оккупированном Донецке прогремела серия взрывов: над городом вздымается столб дыма

Киев  •  УНН

10 июня 2024, 10:59  •  5082 просмотра

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В понедельник, 10 июня, в оккупированном Донецке прогремела серия взрывов, в результате чего из разных районов города был виден столб черного дыма.

В понедельник, 10 июня, в оккупированном Донецке прогремел ряд взрывов после чего над городом поднялся столб черного дыма, который виден из разных районов. Об этом сообщают местные в соцсетях, передает УНН.

Детали

По предварительной информации, взрывы прогремели в Пролетарском и Буденновском районах Донецка. На фото видно, что фиксируется задымление. Местные уверяют, что дым возник якобы после работы ПВО.

В то же время официальных комментариев пока нет.

Напомним

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что Силы обороны Украины в ночь на 10 июня поразили зенитный ракетный комплекс рф С-400 и два дивизиона С-300 во временно оккупированном Крыму.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
raketnaya-sistema-s-400Ракетная система С-400
raketnyi-kompleks-s-300Ракетная система С-300
krymКрым
donetskДонецк
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