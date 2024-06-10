В окупованому Донецьку пролунала серія вибухів: над містом здіймається стовп диму
Київ • УНН
У понеділок, 10 червня, в окупованому Донецьку прогриміла серія вибухів, в результаті чого з різних районів міста було видно стовп чорного диму.
В понеділок, 10 червня, в окупованому Донецьку пролунала низка вибухів після чого над містом здійнявся стовп чорного диму, який видно з різних районів. Про це повідомляють місцеві у соцмережах, передає УНН.
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За попередньою інформацією, вибухи пролунали у Пролетарському та Будьонівському районах Донецька. На фото видно, що фіксується задимлення. Місцеві запевняють, що дим виник нібито після роботи ППО.
Водночас офіційних коментарів наразі немає.
Нагадаємо
У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що Сили оборони України у ніч на 10 червня уразили зенітний ракетний комплекс рф С-400 та два дивізіони С-300 в тимчасово окупованому Криму.