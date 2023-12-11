В оккупированном Бердянске сообщают о взрывах
Киев • УНН
Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели взрывы. В оккупированной Феодосии после взрыва также возник пожар.
Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели взрывы. Об этом сообщила глава МВА Виктория Галицина, сообщает УНН.
Бердянцы сообщают о звуках взрывов в городе. Уточняем информацию и следим за новостями от Генерального штаба ВСУ
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Также во временно оккупированном Крыму, в Феодосии после взрыва сегодня утром начался пожар.
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В оккупированном Бердянске сообщают о взрывах
Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели взрывы. В оккупированной Феодосии после взрыва также возник пожар.
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