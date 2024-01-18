В оккупированной Луганщине россияне заставляют местных жителей поддерживать путина перед "выборами"
Киев • УНН
Жителей оккупированных территорий Луганской области заставляют поддерживать путина накануне "выборов" в россии. Штаб национального сопротивления сообщает, что власти используют бюджетников для сбора подписей, пытаясь имитировать широкую поддержку на местах.
На временно оккупированных территориях Луганской области был организован "единый день подписей" в поддержку выдвижения путина кандидатом на "выборах президента рф". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Оккупационные власти используют методы принудительного привлечения бюджетников в пункты сбора подписей с целью имитации широкой поддержки российского диктатора путина перед "выборами" среди местного населения.
Сбор подписей проводят так называемые "волонтеры", которые приехали из России для участия в этом фальшивом избирательном процессе.
В Центре Нацсопротивления отмечают, что собственно сами "выборы" не вызывают значительного интереса среди местного населения, поэтому власти оккупационного режима решили растянуть "избирательный процесс" на четыре дня. Оккупанты позволяют "голосовать" по месту жительства, пытаясь выглядеть как можно более легитимно при отсутствии явки на избирательных участках.
На временно оккупированных территориях рф продолжает вести скрытую принудительную мобилизацию11.01.24, 14:50 • 25043 просмотра