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На временно оккупированных территориях рф продолжает вести скрытую принудительную мобилизацию

Киев  •  УНН

11 январь 2024, 12:50  •  9097 просмотра

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россия скрыто проводит мобилизацию на оккупированных украинских территориях путем принудительной паспортизации и регистрации местных жителей как "добровольцев" в армии.

Ситуация на временно оккупированных территория Украины рф обостряется, поскольку в рамках принудительной паспортизации россияне заставляют украинцев регистрироваться в фейковых "военкоматах". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Вслед за насильственной паспортизацией россияне на оккупированных территория, отрицая мобилизацию, побуждают украинцев становиться на регистрацию в псевдо военкоматы. Впоследствии после учета украинцы вынуждены подписывать контракты и присоединяться к армии рф как "добровольцы".

Добавим

Сейчас на временно оккупированных территория россияне могут проводить только скрытую мобилизацию, но после проведения выборов в России, этот процесс развернется полностью.

На оккупированных территориях продолжается принудительная паспортизация - Генштаб29 июль 2023, 02:58 • 307624 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
На тимчасово окупованих територіях рф продовжує вести приховану примусову мобілізацію
Russia continues to conduct hidden forced mobilization in the temporarily occupied territories
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На временно оккупированных территориях рф продолжает вести скрытую принудительную мобилизацию

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