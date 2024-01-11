На временно оккупированных территориях рф продолжает вести скрытую принудительную мобилизацию
Киев • УНН
россия скрыто проводит мобилизацию на оккупированных украинских территориях путем принудительной паспортизации и регистрации местных жителей как "добровольцев" в армии.
Ситуация на временно оккупированных территория Украины рф обостряется, поскольку в рамках принудительной паспортизации россияне заставляют украинцев регистрироваться в фейковых "военкоматах". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Вслед за насильственной паспортизацией россияне на оккупированных территория, отрицая мобилизацию, побуждают украинцев становиться на регистрацию в псевдо военкоматы. Впоследствии после учета украинцы вынуждены подписывать контракты и присоединяться к армии рф как "добровольцы".
Добавим
Сейчас на временно оккупированных территория россияне могут проводить только скрытую мобилизацию, но после проведения выборов в России, этот процесс развернется полностью.
На оккупированных территориях продолжается принудительная паспортизация - Генштаб29 июль 2023, 02:58 • 307624 просмотра
На временно оккупированных территориях рф продолжает вести скрытую принудительную мобилизацию
россия скрыто проводит мобилизацию на оккупированных украинских территориях путем принудительной паспортизации и регистрации местных жителей как "добровольцев" в армии.
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