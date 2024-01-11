На временно оккупированных территориях рф продолжает вести скрытую принудительную мобилизацию

Ситуация на временно оккупированных территория Украины рф обостряется, поскольку в рамках принудительной паспортизации россияне заставляют украинцев регистрироваться в фейковых "военкоматах". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Вслед за насильственной паспортизацией россияне на оккупированных территория, отрицая мобилизацию, побуждают украинцев становиться на регистрацию в псевдо военкоматы. Впоследствии после учета украинцы вынуждены подписывать контракты и присоединяться к армии рф как "добровольцы".

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Сейчас на временно оккупированных территория россияне могут проводить только скрытую мобилизацию, но после проведения выборов в России, этот процесс развернется полностью.

На оккупированных территориях продолжается принудительная паспортизация - Генштаб