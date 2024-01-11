На тимчасово окупованих територіях рф продовжує вести приховану примусову мобілізацію

Ситуація на тимчасово окупованих територія України рф загострюється, позаяк у межах примусової паспортизації росіяни змушують українців реєструватися до фейкових "військкоматів". Про це повідомляє Центр національно спротиву, передає УНН.

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У слід за насильницькою паспортизацією росіяни на окупованих територія, заперечуючи мобілізацію, спонукають українців ставати на реєстрацію до псевдо військкоматів. Згодом після обліку українці вимушені підписувати контракти і приєднуватися до армії рф як "добровольці".

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Нині на тимчасово окупованих територія росіяни можуть проводити тільки приховану мобілізацію, але після проведення виборів у росії, цей процес розгорнеться повністю.

На окупованих територіях триває примусова паспортизація - Генштаб