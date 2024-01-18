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В окупованій Луганщині росіяни змушують місцевих мешканців підтримувати путіна перед "виборами"

В окупованій Луганщині росіяни змушують місцевих мешканців підтримувати путіна перед "виборами"

Київ • УНН

 • 80755 перегляди

Мешканців окупованих територій Луганської області примушують підтримувати путіна напередодні "виборів" у росії. Штаб національного спротиву повідомляє, що влада використовує бюджетників для збору підписів, намагаючись імітувати широку підтримку на місцях.

На тимчасово окупованих територіях Луганської області був організований "єдиний день підписів" на підтримку висування путіна кандидатом на "виборах президента рф". Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

Окупаційна влада використовує методи примусового залучення бюджетників до пунктів збору підписів з метою імітації широкої підтримки російського диктатора путіна перед "виборами" серед місцевого населення.

Збір підписів проводять так звані "волонтери", які приїхали з росії для участі в цьому фальшивому виборчому процесі.

У Центрі Нацспротиву зазначають, що власне самі "вибори" не викликають значного інтересу серед місцевого населення, тому влада окупаційного режиму вирішила розтягнути "виборчий процес" на чотири дні. Окупанти дозволяють "голосувати" за місцем проживання, намагаючись виглядати якнайбільш легітимно при відсутності явки на виборчих дільницях.

На тимчасово окупованих територіях рф продовжує вести приховану примусову мобілізацію11.01.24, 14:50 • 25043 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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