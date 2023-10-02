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В Офисе президента ответили на пост Маска о Зеленском: "любая поддержка рф - это прямые инвестиции в войну"

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 октября. УНН. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в X (бывший Twitter) раскритиковал пост миллиардера Илона Маска за его мем в отношении Владимира Зеленского. Он отметил, что любая поддержка россии сейчас является прямой инвестицией в войну, пишет УНН

Цитата

«Любая поддержка россии сегодня – это прямые инвестиции в войну, геноцид, уничтожение свободного мира, эскалацию и право на безнаказанность. Любое молчание или ирония в отношении Украины сегодня является прямым поощрением российской пропаганды, которая оправдывает массовое насилие и разрушение. К сожалению, не все и не всегда, будучи знаковыми медийными фигурами за тысячи километров от эпицентра войны, способны осознать, что такое ежедневные бомбардировки и плач детей, которые теряют родителей», - написал Подоляк в X.

Дополнение

Миллиардер и владелец соцсети X Илон Маск опубликовал там мем с президентом Владимиром Зеленским. Ему остро ответили комментаторы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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