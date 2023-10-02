В Офісі президента відповіли на пост Маска про Зеленського: "будь-яка підтримка рф - це прямі інвестиції у війну"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в X (колишній Twitter) розкритикував пост мільярдера Ілона Маска за його мем щодо Володимира Зеленського. Він зазначив, що будь-яка підтримка росії зараз є прямою інвестицією у війну, пише УНН.
Цитата
«Будь-яка підтримка росії сьогодні – це прямі інвестиції у війну, геноцид, знищення вільного світу, ескалацію та право на безкарність. Будь-яке мовчання чи іронія щодо України сьогодні є прямим заохоченням російської пропаганди, яка виправдовує масове насильство та руйнування. На жаль, не всі і не завжди, будучи знаковими медійними фігурами за тисячі кілометрів від епіцентру війни, здатні усвідомити, що таке щоденні бомбардування та плач дітей, які втрачають батьків», - написав Подоляк в X.
Доповнення
Мільярдер і власник соцмережі X Ілон Маск опублікував там мем з президентом Володимиром Зеленським. Йому гостро відповіли коментатори.