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В Офисе Президента подписали соглашение о финансировании и обновления дорог на более чем 5,7 млрд гривен

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. С участием Владимира Зеленского состоялось подписание соглашения между "Укрэксимбанком" и Укравтодором относительно предоставления финансирования на обновление дорог. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

В Офисе Президента подписали соглашение о финансировании и обновления дорог на более чем 5,7 млрд гривен

"При участии Президента Украины Владимира Зеленского состоялось торжественное подписание соглашения между АО "Укрэксимбанк" и Государственным агентством автомобильных дорог Украины (Укравтодор) о предоставлении первого транша финансирования на обновление дорог в объеме 5,782 млрд грн. Общая сумма финансирования составит 19,3 млрд грн", - говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что программа "Большая стройка" - это имидж Украины как страны с современными и качественными дорогами, которой можно путешествовать.

"Несмотря на карантинные мероприятия в нашей стране, самое главное - что государство работает и вместе с банковской сферой и со строительными компаниями строит километры дорог и "сшивает" нашу страну. Как я уже говорил, дороги, мосты - это приоритет", - отметил Зеленский.

Президент также отметил, что программа способствует созданию новых рабочих мест.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин планирует в 2020 году создать 170 тыс. рабочих мест путем финансирования дорожного строительства.

Отмечается, что привлечение таких средств под госгарантии стало возможным благодаря принятию законов, которые Президент подписал 4 февраля 2020 года: "О внесении изменений в раздел VI" Заключительные и переходные положения "Бюджетного кодекса Украины" № 467-ІХ и "О внесении изменений в статью 6 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" № 468-ІХ. А также благодаря решению Национального банка по снижению учетной ставки по кредиту до 10,5% годовых.

"Мы как государственный банк поддерживаем "Большую стройку". С подписанием соглашения Укравтодор получит первый транш в сумме 5,782 миллиарда гривен по ставке 10,5% годовых, что на 2% ниже, чем предусмотрел Кабмин", - отметил глава Правления АО "Укрэксимбанк" Евгений Мецгер.

Указывается, что суммарно в 2020 году запланировано отремонтировать и построить более 4 тыс. км дорог государственного значения.

Как сообщалось ранее в УНН, "Большая стройка" обеспечивает работой во время карантина 180 тыс. граждан - Чернышов.

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