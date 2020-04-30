В Офісі Президента підписали угоду про фінансування та оновлення доріг на понад 5,7 млрд гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. За участю Володимира Зеленського відбулося підписання угоди між "Укрексімбанком" та Укравтодором щодо надання фінансування на оновлення доріг. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, інформує УНН.
"За участю Президента України Володимира Зеленського відбулось урочисте підписання угоди між АТ "Укрексімбанк" і Державним агентством автомобільних доріг України (Укравтодор) щодо надання першого траншу фінансування на оновлення доріг у обсязі 5,782 млрд грн. Загальна сума фінансування становитиме 19,3 млрд грн", - йдеться у повідомленні.
Глава держави підкреслив, що програма "Велике будівництво" – це імідж України як країни з сучасними та якісними дорогами, якою можна подорожувати.
"Незважаючи на карантинні заходи в нашій країні, найголовніше – що держава працює і разом з банківською сферою та будівельними компаніями будує кілометри доріг та "зшиває" нашу країну. Як я вже казав, дороги, мости – це пріоритет", – зазначив Зеленський.
Президент також зауважив, що програма сприяє створенню нових робочих місць.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кабмін планує у 2020 році створити 170 тис. робочих місць через фінансування дорожнього будівництва.
Зазначається, що залучення таких коштів під держгарантії стало можливим завдяки ухваленню законів, які Президент підписав 4 лютого 2020 року: "Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України" № 467-ІХ та "Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" № 468-ІХ. А завдяки рішенню Національного банку щодо зниження облікової ставки за кредитом до 10,5% річних.
"Ми як державний банк підтримуємо "Велике будівництво". З підписанням угоди Укравтодор отримає перший транш у сумі 5,782 мільярда гривень за ставкою 10,5% річних, що на 2% нижче, ніж передбачив Кабмін", – зауважив голова Правління АТ "Укрексімбанк" Євген Мецгер.
Вказується, що сумарно у 2020 році заплановано відремонтувати та побудувати понад 4 тис. км доріг державного значення.
Як повідомлялося раніше в УНН, "Велике будівництво" забезпечує роботою під час карантину 180 тис. громадян - Чернишов.