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В Офісі Президента підписали угоду про фінансування та оновлення доріг на понад 5,7 млрд гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. За участю Володимира Зеленського відбулося підписання угоди між "Укрексімбанком" та Укравтодором щодо надання фінансування на оновлення доріг. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, інформує УНН.

В Офісі Президента підписали угоду про фінансування та оновлення доріг на понад 5,7 млрд гривень

"За участю Президента України Володимира Зеленського відбулось урочисте підписання угоди між АТ "Укрексімбанк" і Державним агентством автомобільних доріг України (Укравтодор) щодо надання першого траншу фінансування на оновлення доріг у обсязі 5,782 млрд грн. Загальна сума фінансування становитиме 19,3 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Глава держави підкреслив, що програма "Велике будівництво" – це імідж України як країни з сучасними та якісними дорогами, якою можна подорожувати.

"Незважаючи на карантинні заходи в нашій країні, найголовніше – що держава працює і разом з банківською сферою та будівельними компаніями будує кілометри доріг та "зшиває" нашу країну. Як я вже казав, дороги, мости – це пріоритет", – зазначив Зеленський.

Президент також зауважив, що програма сприяє створенню нових робочих місць.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кабмін планує у 2020 році створити 170 тис. робочих місць через фінансування дорожнього будівництва.

Зазначається, що залучення таких коштів під держгарантії стало можливим завдяки ухваленню законів, які Президент підписав 4 лютого 2020 року: "Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України" № 467-ІХ та "Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" № 468-ІХ. А завдяки рішенню Національного банку щодо зниження облікової ставки за кредитом до 10,5% річних.

"Ми як державний банк підтримуємо "Велике будівництво". З підписанням угоди Укравтодор отримає перший транш у сумі 5,782 мільярда гривень за ставкою 10,5% річних, що на 2% нижче, ніж передбачив Кабмін", – зауважив голова Правління АТ "Укрексімбанк" Євген Мецгер.

Вказується, що сумарно у 2020 році заплановано відремонтувати та побудувати понад 4 тис. км доріг державного значення.

Як повідомлялося раніше в УНН, "Велике будівництво" забезпечує роботою під час карантину 180 тис. громадян - Чернишов.

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