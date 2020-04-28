Кабмін планує у 2020 році створити 170 тис. робочих місць через фінансування дорожнього будівництва
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Уряд в рамках програми "Велике будівництво" планує вкласти 100 млрд грн у дорожнє будівництво у 2020 році, тим самим держава може отримати 170 тис. робочих місць. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, інформує УНН.
"Заслухав інформацію голів ОДА щодо реалізації програми Президента "Велике будівництво". Уряд планує вкласти 100 млрд грн лише в дорожнє будівництво цього року. Це дасть змогу створити щонайменше 170 тисяч нових робочих місць, зокрема в суміжних галузях", - написав голова Кабміну.
Зазначається, що у планах уряду - розширити програму також і на будівництво мостів.
"Школи, дитячі садочки та стадіони — це пріоритет для уряду. Цю інфраструктуру необхідно відбудувати до початку навчального року. Ще один напрямок, реалізацію якого відстежую особисто, — реконструкція більш ніж 200 приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я" - повідомив Шмигаль.
За його словами, програма "Велике будівництво" допоможе реалізувати три важливі завдання:
▪️ підтримати людей роботою;
▪️ покращити якість доріг в Україні;
▪️ почати розігрів економіки, адже вкладення в інфраструктуру мають значний мультиплікативний ефект.
"Третина всіх коштів від програми має піти в регіони вже у травні", - резюмував Шмигаль.
Як повідомлялося раніше в УНН, Зеленський підписав зміни до Бюджету-2020 щодо фінансування боротьби з COVID-19.