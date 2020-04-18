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Зеленський підписав зміни до Бюджету-2020 щодо фінансування боротьби з COVID-19

Зеленський підписав зміни до Бюджету-2020 щодо фінансування боротьби з COVID-19

Київ • УНН

 • 19069 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до держбюджету на 2020 рік щодо фінансування боротьби з поширенням коронавірусу, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОПУ.

"Президент Володимир Зеленський підписав Закон “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” № 553-ІХ, який Верховна Рада підтримала на позачерговому пленарному засіданні 13 квітня 2020 року. Зміни до державного бюджету на поточний рік внесені з метою оптимізації видатків відповідно до зовнішніх і внутрішніх викликів, пов’язаних з епідемією коронавірусу та світовою економічною кризою", - повідомили в Офісі.

Згідно із законом, у складі держбюджету утворюється Фонд боротьби з коронавірусом в обсязі 64,7 млрд грн. Ці кошти спрямовуватимуться на першочергові та пріоритетні напрями протидії поширенню COVID-19.

Крім цього, у державному бюджеті додатково передбачено 15,8 млрд грн для доплат до зарплатні медпрацівникам, які протистоять епідемії. Загалом видатки Міністерства охорони здоров’я збільшуються на 16,4 млрд грн.

Щоб підтримати найбільш вразливі верстви населення під час епідемії коронавірусу, документом передбачено 10,6 млрд грн на одноразові доплати до пенсій. Видатки Міністерства соціальної політики збільшуються на 19,5 млрд грн.

Для здійснення непередбачених заходів до резервного фонду направлено додатково 3 мільярди гривень.

Видатки на будівництво та ремонт доріг збережені, тож програма “Велике будівництво”, яка покращує українську інфраструктуру та створює нові робочі місця, триватиме. На дорожню інфраструктуру у державному бюджеті закладено майже 70 млрд грн.

Також зміни до державного бюджету не передбачають скорочення видатків, спрямованих на забезпечення оборони й безпеки держави, підтримку агропромислового комплексу.

Нагадаємо, 16 квітня Зеленському на підпис передали низку законів, зокрема, зміни до Бюджету-2020.

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