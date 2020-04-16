Зеленському на підпис передали низку законів, зокрема, зміни до Бюджету-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Голова ВР Дмитро Разумков підписав низку законопроектів, зокрема зміни до державного бюджету на 2020 рік. Законопроекти передали на підпис Президенту України Володимиру Зеленському. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВР.
“Голова ВР Дмитро Разумков відповідно до вимог Конституції України підписав ухвалені 13 квітня на позачерговому засіданні парламенту закони України (відповідні законопроекти зареєстровані за №№ 3279-д, 3276, 2370). Зокрема, це необхідні зміни до Державного бюджету на 2020 рік, закон, що вносить зміни до роботи судів на період карантину, а також створення Національного Геопорталу. Ці Закони передано на підпис Президенту України”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила в цілому проект закону № 3279-д про внесення змін до Державного бюджету України на 2020 рік, який був доопрацьований бюджетним комітетом у зв’язку з епідемією COVID-19.