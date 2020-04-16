Зеленскому на подпись передали ряд законов, в частности, изменения в Бюджет-2020

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 54950 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 64406 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 78240 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 77152 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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15:49 • 101800 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Глава ВР Дмитрий Разумков подписал ряд законопроектов, в частности изменения в государственный бюджет на 2020 год. Законопроекты передали на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВР.

"Глава ВР Дмитрий Разумков в соответствии с требованиями Конституции Украины подписал принятые 13 апреля на внеочередном заседании парламента законы Украины (соответствующие законопроекты зарегистрированы по №№ 3279-р, 3276, 2370). В частности, это необходимые изменения в Государственный бюджет на 2020 год, закон, вносящий изменения в работу судов на период карантина, а также создание Национального Геопортала. Эти Законы передано на подпись Президенту Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом проект закона № 3279-д о внесении изменений в Государственный бюджет Украины на 2020 год, который был доработан бюджетным комитетом в связи с эпидемией COVID-19.

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