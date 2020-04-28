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Кабмин планирует в 2020 году создать 170 тыс. рабочих мест путем финансирования дорожного строительства

Кабмин планирует в 2020 году создать 170 тыс. рабочих мест путем финансирования дорожного строительства

Киев  •  УНН

 • 14877 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Правительство в рамках программы "Большая стройка" планирует вложить 100 млрд грн в дорожное строительство в 2020 году, тем самым государство может получить 170 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, сообщает УНН.

"Заслушав информацию глав ОГА по реализации программы Президента "Большая стройка". Правительство планирует вложить 100 млрд грн только в дорожное строительство в этом году. Это позволит создать не менее 170 тысяч новых рабочих мест, в том числе в смежных отраслях", - написал глава Кабмина.

Отмечается, что в планах правительства - расширить программу также и на строительство мостов.

"Школы, детские сады и стадионы - это приоритет для правительства. Эту инфраструктуру необходимо восстановить к началу учебного года. Еще одно направление, реализацию которого отслеживаю лично, - реконструкция более 200 приемных отделений в опорных учреждениях здравоохранения", - сообщил Шмыгаль.

По его словам, программа "Большая стройка" поможет реализовать три важные задачи:
▪️ поддержать людей работой;
▪️ улучшить качество дорог в Украине;
▪️ начать разогрев экономики, ведь вложения в инфраструктуру имеют значительный мультипликативный эффект.

"Треть всех средств от программы должена уйти в регионы уже в мае", - резюмировал Шмыгаль.

Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский подписал изменения в бюджет-2020 касательно финансирования борьбы с COVID-19.

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