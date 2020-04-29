"Велике будівництво" забезпечує роботою під час карантину 180 тис. громадян - Чернишов
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Будівництво доріг в рамках проекту Президента "Велике будівництво" забезпечує роботою 180 тис. громадян України. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов на брифінгу за результатами засідання уряду у середу, передає кореспондент УНН.
"За нашими розрахунками, саме будівництво доріг забезпечує роботою близько 180 тис. громадян України. Це дані, які ми маємо по будівництву виключно доріг. Ще у нас є будівництво проектів соціально-економічної інфраструктури та "Великого будівництва". На цьому напряму ми розраховуємо забезпечення приблизно 80 тисяч робочих місць", - сказав міністр.
З його слів, будівництво опосередковано забезпечує робочі місця в інших галузях, зокрема виробництво будматеріалів, логістика, транспорт тощо.
Як повідомляв УНН, уряд в рамках програми "Велике будівництво" планує вкласти 100 млрд грн у дорожнє будівництво у 2020 році, тим самим держава може отримати 170 тис. робочих місць.